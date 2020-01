Sine Amazonas divulga 156 vagas de emprego para esta sexta-feira (17)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 156 vagas de emprego para esta sexta-feira (17/01). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir CNH AB, ter experiência em vendas na área de panificação, ter vivências em vendas nas empresas do distrito industrial ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDORA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, conhecimento em Excel e planilhas, atendimento ao cliente, com experiência no ramo de produtos alimentícios. Ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

10 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter habilidade em atendimento ao público, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior completo (ou cursando do 6º ao 7º período) em Engenharia Civil.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em Excel, Word, noções de cálculo, ter disponibilidade para viajar, ser comunicativo, proativo, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ARQUITETO

Escolaridade: Ensino Superior completo (ou cursando do 6º ao 7º período) em Arquitetura.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em Excel, Word, noções de cálculo e sketch, ter disponibilidade para viajar, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: MOTOQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter moto própria com documentação regularizada, CNH A atualizada; desejável que more na zona leste; que seja comunicativo, proativo e tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir CNH AB, ter experiência em vendas, prática em atendimento ao cliente, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: TELEVENDAS (OPERADOR DE TELEMARKETING)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, conhecimento em informática, atendimento ao cliente, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

25 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de limpeza, ter habilidades para trabalho em equipe; que seja proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

10 VAGAS: TÉCNICO INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com noções básicas de informática, veículo próprio (ano de fabricação a partir 2010 cor prata ou branco, possuir CNH B atualizada proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Pedagogia.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter lecionado até a 9º série, ter habilidades para trabalhar com educação, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGAS: SERVENTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência no uso de máquina de solda, lixadeira, máquina de policorte, ferramentas leves e elétricas; ser proativo, com habilidades par trabalho em equipe; ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS.: Ter experiência em elétrica de autos, carretas e cavalos mecânicos; que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

03 VAGAS: AJUDANTE DE PINTURA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Ter conhecimento em pintura predial, obra e parede, ser proativo comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Ter conhecimento em manutenção geral, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter conhecimento em pintura predial, obra e parede, ser proativo comunicativo, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ATENDENTE DE HOSPEDAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em recepção de hotel, ter domínio e fluência em inglês, ser proativo, comunicativo, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter vivência em atendimento ao público, ser proativo, comunicativo, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO REGIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função e conhecimento na culinária regional, possuir boas práticas na manipulação de alimentos, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: SOLDADOR/MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, possuir cursos na área de soldagem, ter os cursos de NR12 e NR35 atualizados, ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Com experiência

OBS.: Conhecer modelos e marcas de veículos, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Nutrição).

Com experiência

OBS.: Ter conhecimento em práticas para controle e eliminação de DTA (Doença Transmitida por Alimento), vivência em gestão e supervisão de fornecimento de alimentação para indústrias; ter conhecimento em regulamentos técnicos, resoluções colegiadas, portarias, entre outras das esferas federais, estaduais e municipais relacionadas à produção fornecimento e distribuição de alimentos; ter disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Secretariado ou áreas afins.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter excelente domínio em informática, conhecimento em confecção de relatórios e utilização de planilhas eletrônicas, vivência no uso de sistema SAP R/3 ferramentas de gestão, possuir habilidades para trabalhar em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: ENGENHEIRO ELETRICISTA DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Engenharia.

Com experiência

OBS.: Com experiência em elaborar relatórios de finanças e projetos, prática em revisar documentos técnicos de projetos; ter disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO ON TRADE

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando, em Administração ou áreas afins.

Com experiência

OBS.: Possuir CNH B, veículo próprio (carro), domínio avançado no pacote Office (Outlook, Word, Excel), ser proativo, comunicativo, e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de paisagismo, proativo comunicativo ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir CNH AB, ter experiência em vendas, prática em atendimento ao cliente, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário; ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e Laudo médico atualizado).

05 VAGAS: TELEVENDAS (OPERADOR DE TELEMARKETING) (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, conhecimento em informática, atendimento ao cliente, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário. Deficiência físico leve, visual leve e auditivo parcial.

(Documentação completa).

25 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de limpeza, ter habilidades para trabalho em equipe, proativo, comunicativo. Ter mobilidade para trabalhar e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com conhecimento Excel, habilidades em atendimento ao público, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário; com mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com experiência; proativo, comunicativo; com mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo ou Médio completo.

Com experiência ou sem experiência

OBS.: Proativo, comunicativo, com mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria