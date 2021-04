Sine Amazonas divulga 114 vagas de emprego para hoje (13)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 114 vagas de emprego para esta terça-feira (13/04). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Coren ativo, experiência na indústria, domínio de atendimento de primeiros socorros, conhecimento em informática e sistema Protheus, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com vendas ativas, prospecção de clientes, atendimento e negociação de serviços, pacote office avançado, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: CRM ativo podem ser pessoas que estejam fazendo residência, desejável experiência na área como clínico geral, currículo atualizado e documentação completa.

27 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Conhecimento básico em informática, currículo atualizado e documentação completa.

35 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos na área de administração e computação avançada, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com habilidade para fazer esforço físico, conhecimento básico em informática, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Computação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em computação, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MESTRE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disponibilidade para viajar, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ENCARREGADO GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disponibilidade para viajar, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Eletrotécnica, Eletrônica ou Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento técnico em mecânica básica, eletropneumática, lógica de programação de Program Logic Control – PLC, cursos NR10 e NR 35, habilidades para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Técnico em Mecânica ou Eletro mecatrônica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em mecânica industrial em geral, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em buffet, pontual, responsável, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas externas, currículo atualizado e documentação completa.editado 06 VAGAS: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disciplinado, boa comunicação interpessoal, estabilidade emocional para lidar com pessoas e imprevistos, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em lanchonete, pontual, responsável, currículo atualizado e documentação completa.

07 VAGAS: AGENTE DE COLETA – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto;

Sem experiência na área.

OBS: Deve ter apenas a aptidão física para o cargo, currículo e laudo médico atualizado, documentação completa.

06 VAGAS: MOTORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Vivência em direção de carro pesado, carretas, caminhão de coletas, curso de direção defensiva, MOPP, habilitação categoria D/E, currículo e laudo médico atualizado, documentação completa.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em conservação e serviço de limpeza em ambiente interno e externo, currículo e laudo médico atualizado, documentação completa.

