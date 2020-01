Sine Amazonas divulga 112 vagas de emprego para esta segunda-feira (13)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 112 vagas de emprego para esta segunda-feira (13/01). Os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: CONFERENTE DE CONTAINER

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carga e descarga, monitorar os procedimentos de entrada e saída de contêineres, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Incompleto.

Com experiência

OBS.: Possuir conhecimento geral na cozinha, liderar equipe, prática no preparo de pratos, será diferencial possuir cursos na área, ter ensino superior incompleto (GASTRONOMIA) será diferencial, ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO ON TRADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando (Administração ou Áreas afins)

Com experiência

OBS.: Possuir CNH B, veículo próprio (carro), domínio avançado no pacote Office (Outlook, Word, Excel), proativo comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

05 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de limpeza, ter habilidades para trabalho em equipe, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área, ter habilidades para trabalho em equipe, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário, possuir CNH categoria B será um diferencial. (Documentação completa).

02 VAGAS: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de manutenção elétrica, ter conhecimento em manutenção de elevadores e escada rolante será um diferencial, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Possuir experiência em vendas, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

04 VAGAS: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Superior Completo ou Cursando.

Com Experiência

Possuir experiência na função, com habilidades em edição e elaboração de textos, ter boa comunicação, desejável ter cursos no pacote Office (Word, Excel), Internet, navegadores e gerenciadores de e-mail, intranet e redação de expedientes e correspondências.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Possuir CNH A, moto própria, que tenha domínio de mídias sociais, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

04 VAGAS: ESTÁGIO EM VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Administração)

Sem experiência

OBS.: Comunicativo, proativo, com domínio em tecnologias e mídias sociais. Que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

20 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição 90 horas, predial, residencial e industrial, NR10, NR35 E SEP, possuir CNH B ou A, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

02 VAGAS: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, ter vivência com liderança no segmento de supermercados, será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos, que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

02 VAGAS: AUXILIAR DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, ter disponibilidade de horário para supermercados, será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente, ter conhecimento em desossa, cortes e afins que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

20 VAGAS: AGENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com boas práticas para o trabalho em equipe, proativo comunicativo, possuir curso de vigilante atualizado, (será um diferencial, ser ex-militar) ter disponibilidade de horário. (Documentação completa, apresentar certificado de reservista).

02 VAGAS: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de paisagismo, proativo comunicativo ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ATENDENTE DE SALÃO (CUMIM)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em trabalhos verticais, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com capacidade para carregar peso, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

08 VAGAS: EMPACOTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com conhecimento Excel, habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria