Sine Amazonas divulga 100 vagas de emprego para esta quarta-feira (21)

Os interessados devem enviar os currículos para as vagas oferecidas via e-mail.

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 100 vagas de emprego para esta quarta-feira (21). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, no Instagram e no Facebook. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

2 VAGAS: AJUDANTE DE HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, disposto a realizar tarefas braçais, auxiliar na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas, pneumáticas como tubulações de água e gás, redes de esgoto, encanamentos, imprescindível ter NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AJUDANTE DE OBRAS – ESTRUTURA METÁLICA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, experiência em estruturas metálicas e de compósitos, imprescindível ter NR35, experiência em estruturas metálicas e de compósitos, possuir CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

8 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS – CONSTRUÇÃO CIVIL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, conhecimento básico na área de construção civil, imprescindível ter NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: AJUDANTE DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, conhecimento básico na área de construção civil, imprescindível ter NR35, NR10, SEP, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AJUDANTE DE OBRAS – TELAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, ter experiência em telagem, imprescindível ter NR35, NR10, SEP, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AJUDANTE DE MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Preparo, entrega e manuseio, cargas e descargas de mercadorias, reparo de embalagem danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados, documentação completa e currículo atualizado.

3 VAGAS: MECÂNICO DE ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em equipamentos a bateria tradicionais e carregadores, eletricidade de 12, 36, e 48 Volts, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, proativo, disponibilidade de horário, saiba trabalhar em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em sistema VRF, Setfree, Splitão e Chiller, possuir certificados atualizados de NR10 e NR35, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: MECÂNICO MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, saiba fazer um bom diagnóstico de comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento e resolução de problemas, vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em instalação de portas, vidros, divisórias Drywall e Eucatex, acabamentos finos em geral, em pintura e revestimentos diversos, reparos civis em altura e espaços confinados, demais atividades relacionadas à construção civil, documentação completa e currículo atualizado.

6 VAGAS: ENCANADOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, leitura e interpretação de desenhos, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na área, ser proativo, documentação completa e currículo atualizado.

8 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, disponibilidade de horário, curso de manipulação de alimentos, documentação completa e currículo atualizado.

3 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, ser atencioso, boa aptidão, domínio nas 4 operações, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: COORDENADOR DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil

Com experiência na área.

OBS: Experiência e conhecimento na área de projetos, metodologia FEL e PMBOK, CNH categoria B, disponibilidade para viagem, especialização em gerenciamento de projetos e/ou áreas correlatas. Documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em Excel, CNH categoria B, disponibilidade para viagem, habilidade de comunicação com diferentes públicos e níveis hierárquicos, boa negociação, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em soldas, curso de serralheria, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR DE MECÂNICO – SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na função e processos de serralheria industrial, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES

Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrônica

Com experiência na área.

OBS: Experiência com rotina de engenharia clínica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, curso de eletrotécnica e automação industrial, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando RH ou Administração

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, possuir CNH B, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, possuir CNH B, documentação completa e currículo atualizado.

40 VAGAS: PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência na área.

OBS: Possuir curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de indústria e comércio, atento, proativo, raciocínio lógico, espírito criativo, observador, sistemático, conhecimento no sistema Wintor, apuração de impostos, legislação fiscal e tributária, conciliação contábil e financeira, pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria