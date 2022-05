Sine AM realiza hoje cadastro de emprego no Parque São Pedro

O Sine Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), estará presente na 4ª edição do Governo Presente, que acontece no Parque São Pedro, na zona Oeste de Manaus, neste sábado (14/05).

Dentre os serviços oferecidos pelo Sine Amazonas estão os de Cadastro e de Empregos, orientação da Carteira de Trabalho Digital, encaminhamento do Seguro-desemprego e informações sobre o programa Crédito Solidário voltado para artesãos e empreendedores da Economia Solidária.

Essa é a segunda vez que a Setemp participa da ação do Governo Presente, levando os serviços oferecidos pelo Sine Amazonas.

Idealizado pelo governador Wilson Lima, o programa Governo Presente contempla atividades antes realizadas pelos programas Muda Manaus e Amazonas Presente em bairros da capital e no interior, aproximando o Governo do Estado da população.

*Com assessoria