Sindpesca leva ação às famílias atingidas pela cheia na zona rural de Manicoré

Cumprindo mais uma ação do Sindpesca – Sindicato dos Pescadores de Manicoré, conforme ocorre nos demais anos, o presidente do Sindpesca-Manicoré, Vereador Hetyelson da Pesca, esteve com sua equipe realizando a entrega de 55 cestas básicas às famílias ribeirinhas em situação de vulnerabilidade por conta da cheia do Madeira.

A ação aconteceu em algumas comunidades da parte de cima, em que as famílias já foram atingidas pela subida das águas e estão com sua produção comprometida, bem como suas casas alagadas. Hetyelson da Pesca, ao longo de vários anos vem realizando solidariedade para ajudar famílias com algumas cestas de alimentos, sendo sensível a esta situação, conferiu de perto e pediu agilidade por parte do governo municipal e estadual para que levem as ajudas humanitárias aos que estão necessitando nesse momento.

Equipes do Sindpesca, juntamente com a Assistente Social Juliane Pinheiro (sangue Bacurau), também esteve acompanhando a ação que segundo ela, comove muito ao conferir pessoalmente a realidade daquelas famílias e que ao lado do vereador Hetyelson da Pesca, estará colaborando como uma super profissional nas ações do Sindpesca-Manicoré.

Hetyelson disse que vai continuar fazendo a sua parte e honrando seu compromisso de homem público, perante o mandato que o povo lhe concedeu, defendendo e ajudando sempre que tiver ao seu alcance. Mesmo sem ainda está envolvido em política, já vinha ao longo de alguns anos atrás promovendo esta solidariedade e dentre outras as famílias, tanto na zona rural, como na sede e vou continuar, por que fazer o bem as pessoas é sempre minha luta. Concluiu o vereador. (PORTAL MANICORÉ EM FOCO)