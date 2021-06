Sindicato dos Jornalistas Profissionais do AM lamenta morte de seu filiado Marinaldo Guedes

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), em nome da categoria, vem a público manifestar PESAR pela morte do jornalista, radialista, coach executivo e professor, Marinaldo Matos Guedes, 48, formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Guedes morreu em decorrência da Covid-19, nesta quinta-feira (10), no Hospital Delphina Aziz.

Dentre suas experiências profissionais, Marinaldo Guedes atuou como repórter na Rede Amazônica (Jornal Em Cima da Notícia), foi assessor de comunicação da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), professor substituto na Ufam e da Fundação Rede Amazônica.

Como coach teve um trabalho desenvolvido com um indígena da etnia omagua/kambeba, que resultou em um livro e um artigo científico defendido e aplaudido, de pé, por palestrantes em um evento internacional nos Estados Unidos. Além disso, Marinaldo foi responsável por popularizar um grupo de Limpeza Hepática em todo o Brasil, chamado Dr. Limão.

Marinaldo Guedes também se destacou no movimento estudantil da Ufam, tendo participado do Centro Universitário de Comunicação (Cucos) e do Grupo O Grito Não Cala (Diretório Central dos Estudantes).

Nas redes sociais, amigos do jornalista o homenagearam e destacaram sua trajetória.

“Amigo, lembro que você revisava meus textos na faculdade. Estava sempre pronto para ajudar os colegas. Lembro da nossa dupla apresentando o Festival Universitário. Lembro dos vídeos que você editou para mim. Lembro da sua linda voz apresentando eventos. Lembro da sua ousadia em sempre inovar. Lembro do seu falar. Lembro da nossa grande e sincera amizade. Ah! Marinaldo, está doendo. Você nos fará muita falta. Siga em paz. Olhe por nós. Seu legado não será esquecido, meu amigo amado e querido! Saudades eternas!”, escreveu a jornalista e advogada, Inácia Caldas.

O jornalista Marinaldo Matos Guedes, desde 2001, era filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM, sendo o registro de número 549 na entidade sindical.

Ele foi casado por 25 anos com Lorena Pereira com quem teve três filhos: Gustavo, Loana, Augusto Pereira Guedes.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e desejo de que ele possa seguir em paz.

Manaus, 10 de junho de 2021.

