Sindicato dos Jornalista do AM repudia agressões de portais

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM, por meio da presente Nota, torna público o seu repúdio às agressões e ataques que configuram injúria e difamação, realizados nas mídias sociais pela proprietária do Portal CM7 (Sra. Cileide Moussallem Rodrigues) e Portal do Generoso (Sr. Marcelo Generoso) contra o presidente Wilson Reis, os quais também atingem a imagem da entidade sindical.

O pretexto utilizado pelos agressores em seus respectivos portais de notícias e por alguns apoiadores é a discordância à implantação do projeto do Selo de Jornalismo Profissional, a ser lançado oficialmente pela entidade sindical no próximo dia 07 de abril (Dia nacional do Jornalista), discutido com a categoria no Estado e que se propõe a combater fake news e a desinformação. O projeto propõe, também, medidas que possam promover a produção do fazer jornalístico em bases éticas, com qualidade e direcionado ao interesse público.

Os jornalistas no Estado podem ter a certeza de que a atitude criminosa dos mencionados portais e de seus responsáveis serão denunciados à delegacia de polícia especializada e, com certeza, medidas judiciais serão adotadas pelo jurídico da entidade como forma de reparar os danos causados à imagem do Sindicato de Jornalistas AM e de seus membros citados.

*Com assessoria