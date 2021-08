Sílvio Santos é internado com Covid-19

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira (13) em São Paulo. A informação foi confirmada nas redes sociais pela filha dele, Patrícia Abravanel. As informações são do G1.

Segundo Patrícia, o apresentador está bem e foi internado para realizar exames.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas […] Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou no Instagram.

Silvio Santos já recebeu a 2ª dose da vacina contra Covid. Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.

É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.