Show da Batucada abre temporada de ensaios do Garantido em Manaus

Os tambores começarão a rufar, rumo ao maior Festival Folclórico de todos os tempos, com o Ensaio Show da Batucada, que acontece no dia 13 de março (domingo), a partir das 17h, no Almirante Hall (Av. Padre Agostinho Caballero, 981, Santo Antônio). O evento marcará a abertura da temporada dos ensaios em 2022 do Boi Garantido, em Manaus.

O apresentador do boi Garantido, Israel Paulain, e o levantador oficial da Batucada encarnada, Leonardo Castelo, comandarão o ensaio, que promete um repertório com toadas que marcaram época no “Boi da Baixa do São José”. A banda “Curumins da Baixa” completa as atrações encarnadas.

O presidente do Boi Garantido, Antonio Andrade, disse que o evento da Batucada é uma forma de reunir os torcedores de Manaus numa grande confraternização e alinhar o repertório de arena. “Temos certeza que o início de temporada será um sucesso. Vamos em busca do bicampeonato com o pontapé inicial, que terá Batucada e toada, num espaço que tem identificação com o Garantido”, avaliou.

A vice-presidente do Bumbá encarnado, Ida Silva, que coordena os eventos do Garantido em Manaus, adiantou que a proposta é que o Almirante vire um “Caldeirão Vermelho” com os torcedores indo para acabar a saudades do Garantido vestidos de vermelho e branco. “Estamos focados em fazer um evento com a cara do Garantido, animado e emocionante, para abrir a temporada. Será um caldeirão de torcedores. Por isso, a ideia é que todos venham de vermelho. Coloque sua camisa encarnada para se emocionar”, disse.

Clemilton Pinto, um dos coordenadores da Batucada em Manaus, juntamente com Jean Bonfim, explicou que a abertura da temporada terá um gostinho especial. “Todos estamos com saudades do festival e, claro, de dançar e cantar as toadas do Garantido. Então, teremos um set list com toadas que marcaram época”, afirmou.

Medidas de controle

A organização do evento enfatiza que todas as medidas de segurança, seguindo o protocolo definido pelo Governo do Estado, serão realizadas.

Os torcedores devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo completo de imunização contra a Covid-19.

“Após o pagamento, a pessoa deve enviar o comprovante para o número que está a disposição para confirmação Após a identificação, o nome entra na lista que ficará na portaria. Ao chegar apresenta a identidade e comprovante de vacinação”, orientou Clemilton.

Ele enfatizou ainda que, em hipótese alguma, será permitida a entrada de não vacinados, adultos ou crianças. “Logo que atingir o número de pessoas permitido no ambiente, as vendas serão encerradas”, assegurou.

Serviço:

O que é: Ensaio Show da Batucada

Onde: Almirante Hall (Rua Padre Agostinho Martin, 981 – Santo Antônio)

Quando: 13 de março (domingo)

Horário: a partir das 17h

Valores:

Pista: R$ 20

Criança: R$10

Mesa: 140

Área Vip: R$40

Camarote: R$ 450 (10 Pessoas)

Pagamento via Pix 92 (92)992372153

