Shoppings de Manaus suspendem atividades por 15 dias

Quatro shoppings de Manaus anunciaram, neste sábado (21), que irão suspender as atividades, a partir deste domingo (22) e segunda-feira (23), por 15 dias. A medida é para conter o avanço do coronavírus na capital amazonense. Até o momento, o Amazonas tem 11 casos confirmados da doença.

Em nota, o Amazonas Shopping, localizado na avenida Djama Batista, na Zona Centro-Sul, informou que a medida é necessária no momento. ”Unir as pessoas em nosso shopping para viver momentos de felicidade é o que nos faz existir. Mas quando a saúde dos nossos clientes, lojistas e colaboradores está em risco e depende do distanciamento, a razão precisa falar mais alto que a emoção e, por isso, estamos suspendendo nossas atividades a partir do dia 22 março por 15 dias”.

O comunicado salientou que, em breve, o shopping estará de braços abertos para receber o público novamente. “Agora é um momento de reflexão, de aproveitar e viver a família, de ver bons filmes, de retomar a leitura, arrumar os armários, de sossegar. Estamos #juntos nessa luta e muito em breve, estaremos de braços e portas abertas para receber você, com todo o carinho. Vamos primeiro vencer esta fase, e depois celebrar juntos, aqui no Amazonas Shopping”.

Manauara Shopping, situado na avenida Mario Ypiranga, Zona Sul da cidade, também emitiu um comunicado. ”Em função dos acontecimentos recentes decorrentes do avanço do Covid-19, informamos a suspensão temporária das nossas atividades a partir de 22 de março. Reiteramos que as operações de delivery de alimentação, funcionarão normalmente”.

O Shopping Manaus Via Norte afirmou ter consciência do momento delicado que estamos enfrentando e fará o necessário para evitar o contágio e transmissão do COVID-19. “Nós já havíamos adotado uma série de medidas preventivas e agora entendemos que é o momento de suspendermos nossas atividades. O desafio é grande, mas não é maior que a nossa vontade de superá-lo”. No domingo as lojas funcionam com horário facultativo e, a partir de segunda, todas atividades estão suspensas”, afirmou em nota.

O Millenium Shopping informou também, pela assessoria de imprensa, que ira fechar nos próximos 15 dias. Os demais shoppings da cidade ainda não se pronunciaram, mas estão funcionando com o horário reduzido

Por Em Tempo