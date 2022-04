Shopping ViaNorte terá ponto de vacinação contra gripe e sarampo no sábado

O ViaNorte tem apoiado as campanhas de vacinação em Manaus

Trabalhadores da área da saúde e idosos acima de 60 anos poderão se imunizar das 10h às 16h.

Amanhã (16) o Shopping Manaus ViaNorte recebe uma ação da “Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) e contra o Sarampo”.

A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e acontece somente neste fim de semana com o objetivo de atingir o público-alvo definido para a primeira etapa da imunização.

Para se vacinar, os trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos devem ir ao Shopping Manaus ViaNorte levando documento original com foto, CPF e comprovante de endereço. Os trabalhadores da área da saúde também precisam apresentar documento que comprove vínculo empregatício como crachá, carteira de trabalho ou contracheque. A imunização acontecerá no primeiro piso do centro de compras, em frente ao atual posto de vacinação infantil (antigo Pic Place)

“O centro de compras é um espaço de referência na Zona Norte da cidade e poder receber mais uma ação pela imunização é importante para nós, pois reforça nosso compromisso de proporcionar também bem-estar aos nossos clientes”, afirma a gerente de marketing do shopping, Natalia Zerbini.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é muito importante conseguir a adesão da maior parte da população possível e é esse o objetivo ao levar uma ação da campanha de vacinação para o Shopping Manaus ViaNorte, tornando mais prático o acesso à imunização por acontecer no final de semana e em espaço com grande fluxo de pessoas.

Com informações da assessoria