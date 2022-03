“Sextando com mulheres STEAM” discute ciência e tecnologia amanhã na UFAM

Com o objetivo de promover um espaço de conversa e interação sobre a presença feminina na área STEM (sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) ocorrerá, nesta sexta-feira (25), a partir das 13h, a ação “Sextando com mulheres STEAM: Você conhece sua fera?”, no Instituto de Computação (Icomp), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

A atividade é gratuita e acontece dentro da programação da Super Tech Week, evento realizado pelo projeto SUPER, da UFAM, com palestras e apresentações de projetos. Toda a programação é transmitida pelos canais no YouTube do projeto Super e da UFAM.

O “Sextando com mulheres STEAM” é uma iniciativa que acontece mensalmente, coordenada pela professora Fabíola Nakamura, com o objetivo de unir alunas da universidade para conversarem sobre situações acadêmicas e conhecerem mais mulheres da ciência e da tecnologia.

A edição do “Sextando com mulheres STEAM” na Super Tech Week será a primeira realizada de forma presencial. A atividade é aberta às mulheres que se identificam com o tema como professoras, técnicas e garotas que têm interesse pela área. A ação acontecerá no auditório 1 do IComp, em formato de roda de conversa.

“Essa iniciativa é um espaço seguro onde as alunas podem compartilhar o que acontece com elas, suas vivências na área e conhecerem outras meninas com situações parecidas. Na Super Tech Week, buscamos um tema para nortear a conversa e, além disso, abrimos também para que não seja um encontro de estudantes, mas que mulheres atuantes nas áreas de ciência e tecnologia possam partilhar conosco, e inspirar também as alunas”, explica a professora Fabíola Nakamura.

Com informações da assessoria