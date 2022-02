Setor de transporte brasileiro apresenta soluções para o Amazonas

A modernização e a necessidade de novos investimentos das hidrovias e portos brasileiros e a segurança no transporte de cargas e passageiros, principalmente na bacia amazônica, fazem parte das propostas debatidas no encerramento do Fórum Brasileiro de Transporte Aquaviário, realizado hoje (25), em Manaus, e que serão encaminhadas para diversos órgão públicos estaduais e federais do setor.

Durante o evento, o principal encontro nacional desde 2019 e que reuniu na capital amazonense lideranças de todos os estados e os presidentes da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Vander Costa, e Raimundo Holanda, da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária (Fenavega), tomou posse a nova diretoria do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas (Sindarma), Galdino Alencar Júnior.

Em sua participação no fórum, Galdino destacou a necessidade dos órgãos de segurança pública intensificarem a fiscalização e o combate à pirataria nos rios amazônicos, sob pena de afetar permanentemente o abastecimento nos municípios mais distantes da capital do Estado.

“Toda vez que se vê uma luz acesa, ou a população utilizando itens de primeira necessidade no interior do Amazonas, foi uma preciso transportar o combustível e os produtos até aquele local. Mas é preciso assegurar condições para manter a regularidade na movimentação de cargas”, afirmou Galdino no encontro.

Ainda sobre a navegação fluvial no Amazonas, Galdino também debateu sobre a situação dos portos estaduais e sobre a formação de profissionais no Amazonas qualificados para atuar no setor.

“A logística em nosso Estado nunca foi problema, e sim a solução. Mas precisamos contar com o suporte das autoridades para reduzir custos, inclusive para os consumidores finais”, acrescentou o presidente do Sindarma.

Na segunda quinzena de março, os dirigentes locais e de todo o país voltam a se encontrar em Brasília (DF), para apresentar as propostas debatidas no Fórum Brasileiro de Logística aos órgãos federais.