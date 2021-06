Setemp divulga hoje lista dos aprovados nos cursos de qualificação do Senac

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine-AM), vai divulgar nesta quinta-feira (17) a partir das 15h, a lista dos aprovados para as 150 vagas dos cursos de qualificação do Processo Seletivo Simplificado, iniciativa que faz parte de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), e tem o objetivo de promover a qualificação no âmbito do estado do Amazonas.

Os candidatos que fizeram as inscrições para os cursos que vão acontecer na modalidade on-line, devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), onde estará disponível a lista com os nomes selecionados para os cursos de Auxiliar de Cozinha, Garçom e Agente de Informações Turísticas, com previsão de início das aulas em 5 de Julho.

É importante lembrar que a classificação dos inscritos respeitará o número de vagas disponíveis, conforme os critérios estabelecidos no edital. E os candidatos selecionados deverão comparecer na unidade do Senac, localizada na Rua Saldanha Marinho, n° 410, Centro de Manaus, das 10h às 16h, dos dias 23 a 25 de Junho, sendo necessário apresentar as cópias dos documentos de identificação (RG, CNH), CPF, comprovante de escolaridade e o comprovante de residência emitido há menos de 90 dias.

Caso algum selecionado não compareça ao local de matrícula no prazo descrito, implicará no cancelamento da vaga.

