Setembro Verde: HPS 28 de Agosto realiza ações de conscientização e informação sobre doação de órgãos

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), realiza ações em alusão ao Setembro Verde, dedicado à doação de órgãos, com o objetivo de conscientizar e incentivar profissionais, acompanhantes e pacientes a serem doadores.

A movimentação iniciou no dia 1º de setembro e segue sendo realizada às segundas, quartas e sextas, durante todo o mês, nas dependências do HPS, seguindo todos os protocolos de segurança, conforme decreto governamental.

Programação

A abertura solene da Semana Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos será no dia 27 de setembro, também de acordo com o protocolo de segurança, com a presença de autoridades da saúde, no auditório do Instituto da Mulher Dona Lindu, onde acontecerá uma roda de conversa que abordará questões como: “Quem pode ser um doador de órgãos e tecidos e quem não pode? Quem pode autorizar a doação de órgãos e tecidos?”.

Já no dia 28, haverá caminhada em todos os setores do HPS, com mascotes e musicoterapia, panfletos informativos e laços que simbolizam o Setembro Verde serão distribuídos. Além disso, durante os dois dias (27 e 28), informações de como se tornar um doador de órgãos e tecidos serão repassadas a cada 20 minutos por meio do sistema de fonia do HPS, vídeos de pessoas transplantadas também serão exibidos nas mídias espalhadas pelo hospital, conscientizando pacientes e acompanhantes.

Para a enfermeira Laurinete Brasil, coordenadora do CIHDOTT, essa conscientização é de suma importância para que outras e mais vidas sejam salvas. “Nosso trabalho é em prol da vida. Captando heróis que aceitem ser doadores de órgãos para que outras vidas sejam salvas. Doar órgãos é um gesto de amor ao próximo”, ressaltou.

A diretora do 28 de Agosto, Júlia Marques, reforça a necessidade do evento. “Chamar a atenção para um tema tão importante como esse se faz necessário, todos os dias pessoas morrem nas filas de transplantes por todo o país, e a doação é uma forma de salvar vidas. É necessário conhecer a grandeza desse gesto e o significado para aqueles que precisam de um transplante para continuarem a viver. O HPS 28 de Agosto entende e entra na campanha Setembro Verde para ajudar a salvar vidas”, conclui a gestora, que possui um familiar na fila de transplante de órgãos.