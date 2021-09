Setembro Amarelo: Animais usados no cuidado à depressão fazem recepção aos alunos da Fametro

Em alusão ao Setembro Amarelo, que orienta a população sobre os cuidados ao suicídio, os estudantes da Fametro foram recebidos pelos cães do projeto Amigo Fiel.

Os animais foram treinados para atuar junto a crianças, adultos e idosos que passam por tratamento médico e, dessa forma, contribuir com a melhoria da saúde dos pacientes.

Ao chegar à Fametro hoje, os alunos fizeram selfies ao lado dos cães. Acostumados com as fotos, os animais fizeram até pose e distribuíram vários “aubraços” e muitos “lambeijos”.

Desde que começaram a ser usados no tratamento de pacientes, por meio do programa de Intervenções Assistidas por Animais (IAAs), os cães têm ajudado centenas de pessoas.

O tratamento acontece em ambientes hospitalares e domésticos e tem se tornado cada vez mais comum em Manaus.

⚠️ Curso de Veterinária oferece avaliação cardíaca para cães e gatos ⚠️

Falando ainda em animais, no sábado (18), o curso de Medicina Veterinária da Fametro oferecerá atendimento para cães e gatos que precisam de consulta cardiológica.

Os atendimentos serão gratuitos e fazem parte das atividades do Setembro Vermelho Animal, que em Manaus chega à quarta edição.

Para ter acesso às consultas, os animais (machos e fêmeas) devem ter no mínimo sete anos de idade e serem cadastrados previamente no site bit.ly/SetVermelhoAnimal.

A ação social será aberta à comunidade e acontecerá na Casa Frametro, no conjunto Bervelly Hills II, rua Chapada, bairro Chapada, das 8h ao meio-dia. Quem perder o atendimento no sábado terá outra chance no dia 27 de setembro.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Fametro, Marina Pandolphi Brolio, explica que as consultas gratuitas são a chance para os donos de animais avaliarem a saúde de seus bichinhos de estimação.

“Hoje em dia, a maioria das casas tem um bichinho de estimação. Por isso a saúde dos animais é tão importante, pois eles já fazem parte da família”, afirmou a professora Marina Pandolphi.