Sete quilos de entorpecentes em embarcação pela Base Arpão

Durante fiscalização da base fluvial Arpão, a cadela policial Jade, especialista em faro de narcóticos, encontrou sete quilos de substância entorpecente na embarcação M Monteiro II, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu na noite deste sábado (26/06), quando os policiais revistaram uma sacola com louças e travesseiros no barco. Ao todo, um quilo de cocaína e seis quilos de maconha, avaliados em R$ 158 mil, foram apreendidos.

Segundo relatos policiais, a embarcação de médio porte foi abordada por agentes da base Arpão para as vistorias. No momento em que a cadela policial Jade, da Companhia Independente com Cães (CipCães), sinalizou que na sacola havia substâncias ilícitas, os policiais começaram as vistorias no pacote.

O material ilícito estava escondido no convés principal da embarcação. O entorpecente foi apreendido e o proprietário da embarcação foi levado para o cartório da base Arpão para prestar depoimento.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.