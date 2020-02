Sete bairros de Manaus ficam sem água hoje à noite

Com o avanço da obra do novo anel viário da Constantino Nery, executada pela Prefeitura de Manaus, a empresa concessionária Águas de Manaus realizará a interrupção do abastecimento, de forma emergencial, nos bairros adjacentes da construção.

A medida atende à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para que o serviço de substituição de uma adutora possa ser concluído. O fornecimento de água será interrompido às 22h desta sexta-feira (31) e o término do serviço está previsto para 6h do sábado, 1º de fevereiro.

O restabelecimento completo do abastecimento de água nos bairros afetados ocorrerá de forma gradativa após a conclusão dos serviços.

As áreas afetadas com a parada emergencial são conjunto Cidade Jardim, Vila Bafururu, conjunto Jornalista, conjunto Tocantins, Chapada, conjunto Hydea e parte do São Jorge.

Em virtude da necessidade de interrupção em caráter de exceção, a concessionária orienta a população dos bairros abrangidos a reservar e fazer uso consciente da água no período. Em caso de ocorrência que necessite da intervenção da empresa Águas de Manaus, o registro deve ser feitos pelo SAC da concessionária 0800-092-0195, pelo Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com e aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria