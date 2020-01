SESI Clube é palco do primeiro feirão de carros da região Norte 2020

O mercado automotivo inicia o ano com boas perspectivas de vendas, segundo dados recentes da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE). E para entrar no clima favorável, o LevaCar – maior feirão de carros da região Norte – realiza sua primeira versão 2020, de 23 a 26 de janeiro no SESI Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3295, Zona Leste de Manaus. A entrada é gratuita.

Em números, serão 16 lojas (sendo três de motos) que participarão da feira, comercializando em média 400 veículos entre novos e seminovos e taxa de 0,89 para os automóveis a partir de 2016, conforme condições consultadas.

Para os organizadores, o evento se consolida cada vez mais como uma excelente alternativa de negócio, tanto para quem vende, como para quem compra.

“É uma oportunidade de o cliente procurar e encontrar, em um mesmo lugar, o carro que deseja. Para tanto, as empresas presentes oferecem surpreendentes financiamentos, com possibilidade de aprovação de crédito na hora, por meio da financeira que apoia o evento. Ou seja, ao invés dele peregrinar vários locais geralmente em diferentes zonas da cidade, ele tem a oportunidade de optar dentre 16 expositores e comparar”, justificou o idealizador do LevaCar, Erick Belém.

Belém destaca ainda outras vantagens oferecidas no evento como, por exemplo, a facilitação da entrada, troca com o troco, transferência grátis.

Setor aquecido

No início do ano, o Banco Central divulgou que o crédito para compra de veículos foi o que mais cresceu em 2019 entre todas as modalidades para pessoas jurídicas. De janeiro a novembro esse estoque teve alta de 71% e, em 12 meses, o crescimento foi de 80%, a 47,8 bilhões de reais.

O mercado de automóveis e comerciais leves em dezembro de 2019 fechou com 251.974 unidades vendidas, o que representou alta de 9,12% em relação ao mês anterior e 12,07% em comparação com 2018.

No acumulado do ano, de acordo com a FENABRAVE, o Brasil fechou com 7,65%, baixo se comparado a outros mercados, emplacando assim 2.658.927 unidades. Nas vendas diretas, o mercado ficou com 44,51% dos emplacamentos dessas duas categorias.

Serviço

O quê: LevaCar

Onde: Sesi Clube do Trabalhador – avenida Cosme Ferreira, 3295 – Zona Leste

Quando: De 23 a 26 de janeiro – das 9h às 20h e no domingo das 9h às 17h

Quanto: Entrada gratuita