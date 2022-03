Sesc AM anuncia últimas vagas para aulas gratuitas de esporte

O projeto “Esporte ao Alcance de Todos”, do Sesc Amazonas, segue com inscrições abertas para novos alunos. As aulas de iniciação esportiva já começaram e ainda há vagas disponíveis para os turnos matutino e vespertino. O projeto oferece atividades esportivas nas modalidades de voleibol, futsal, handebol, basquete, natação e jiu-jitsu. O edital do programa pode ser consultado no site do Sesc Amazonas.

Os interessados devem procurar as Centrais de Atendimento do Sesc Amazonas, situadas nos bairros Centro (Rua Henrique Martins, n.427) e Alvorada (Sesc Balneário, Avenida Constantinopla, n.288).

Para fazer a inscrição, o responsável legal pelo candidato deve apresentar o formulário de autodeclaração e o comprovante de renda familiar, RG e CPF (responsável e candidato), declaração escolar e comprovante de residência.

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) é destinado a crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Matrículas Abertas

Também estão com inscrições abertas as aulas de esporte do Sesc Amazonas com valores diferenciados para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Basta se dirigir a uma unidade do Sesc para efetuar a matrícula. Há vagas para as seguintes modalidades:

Hidroginástica, às terças e quintas, das 17h às 17h50, com mensalidade de R$ 60,00 para comerciário e dependentes / R$ 85,00 para o público em geral);

Futsal, às terças e quintas, nos horários de 18h às 18h50 (Turma de 13 a 17 anos) e 19h às 20h (Turma de 9 a 12 anos), com mensalidade de R$ 60,00 para comerciários e dependentes / R$ 85,00 para o público em geral.

MMA Fit, às terças e quintas, das 19h às 19h50, para o público acima dos 12 anos de idade. Mensalidade: R$ 65,00 para comerciários e dependentes / R$ 85,00 para o público em geral.

Jiu-Jitsu, com o professor Gabriel Moraes, tetracampeão mundial. As aulas de Jiu-Jitsu são realizadas em 3 turmas. Turma 1, às terças, quintas e sextas, das 18h às 18h50, para alunos entre 8 e 12 anos. Turma 2, às segundas, quartas e sextas, das 18h às 19h10, para alunos entre 13 e 17 anos. E turma 3, às segundas, quartas e sextas, das 19h30 às 20h50, para alunos acima dos 15 anos de idade. Mensalidades no valor de R$ 70,00 para comerciários e dependentes / R$ 95,00 para o público em geral.

As aulas são ministradas na unidade do Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (92) 2121-5362 ou 2121-5364.

