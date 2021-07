Servidores da Semed são imunizados contra a H1N1

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta terça-feira, 6/7, a Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1), destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) lotados na sede do órgão e também na Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul. A vacinação, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue até esta quarta-feira, 7, e a expectativa é que aproximadamente 400 trabalhadores de educação sejam imunizados.

A iniciativa é das Gerências de Desenvolvimento do Servidor (GDS) e de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe) da Semed. A equipe responsável por aplicar o imunizante, composta por três técnicos de enfermagem e um agente comunitário de saúde, é da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Rayol dos Santos, localizada na zona Centro-Sul.

A gerente da GDS, Wânia Braga, comentou sobre o cuidado do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino com a saúde dos servidores da sede, não apenas em relação a Covid-19, mas sobre outras doenças que também podem afetar o ambiente de trabalho.

“Além dos servidores da sede e da DDZ Sul, que serão imunizados até esta quarta, a campanha também já atendeu profissionais que atuam nas divisões Rural, Leste 1 e 2. Seguimos motivando cada vez mais os servidores e aumentando o número de vacinados”, concluiu Wania.

Comodidade

A técnica de enfermagem, Jéssica Macedo da Rocha, da equipe da USF, Dr. José Rayol dos Santos, ressaltou a importância da parceria com a Semed em imunizar os servidores do órgão no próprio ambiente de trabalho.

“Como são profissionais que também estão nos ajudando com as aulas on-line, acho muito importante eles serem prioridade da vacina H1N1. A gente tem a parceria com a Semed para imunizar todos os servidores, e pretendemos atender todos. A gente fez essa parceria para que não se desloquem para alguma unidade de saúde”, completou.

Imunizada com a primeira dose da vacina da Covid-19, a servidora Nádia Moura, da Divisão de Pessoal, lotada no setor da Comissão de Evolução Funcional, há três anos participa da campanha de vacinação contra a H1N1.

“É uma iniciativa importante que deve ser mantida e divulgada, porque a população precisa saber que os servidores precisam se manter saudáveis para prestar um bom serviço à comunidade. A gente não pode se preocupar somente com a Covid-19, mas com as outras doenças que continuam existindo. Essa campanha é importante porque muitas vezes nós deixamos de nos imunizar por falta de tempo ou outros afazeres”, comentou.

Campanha

A Semed realiza a vacinação desde 2016, e a ação faz parte do Plano de Ações e Campanhas de Prevenção à Saúde do trabalhador de educação da rede municipal de ensino. O objetivo é buscar alternativas para proporcionar o melhor bem-estar no quadro de saúde dos trabalhadores da área de ensino. Desta forma, em parceria com a Semsa, é disponibilizada a vacinação, em conformidade com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (H1N1), que iniciou em 12/4 e segue até sexta-feira, 9. O Ministério da Saúde pretende vacinar 90% dos grupos prioritários, de um total de 79,7 milhões de brasileiros, contra o vírus da Influenza, mais conhecido como o vírus da gripe.