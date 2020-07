Servidora da Aleam denuncia deputada Alessandra Campêlo por ameaça e coação

A servidora Clécia Pereira Mestrinho denunciou à Comissão de Regime Disciplinar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ameaças e coações feitas pela deputada Alessandra Campêlo.

Segundo ela, que é gerente de atas no órgão, Alessandra ligou pedindo para que fosse incluído na ata de votação da escolha da comissão de impeachment, realizada no dia 9 de julho, o deputado Augusto Ferraz, pois ele havia votado, mas ao verificar a gravação da sessão, a servidora constatou que o deputado não estava no plenário no dia. Depois disso, Alessandra teria ligado novamente para a servidora, mas dessa vez de forma agressiva dizendo várias vezes que iria processá-la alegando que Clécia estava sendo manipulada.

A servidora respondeu dizendo que estava apenas cumprindo o seu trabalho ao qual desempenha há 20 anos. Clécia afirmou ainda que Alessandra chegou a confirmar no telefone que o deputado realmente não votou e que as ameaças foram ouvidas por outro servidor que estava próximo e ele pode confirmar as ameaças.

Clécia disse ainda que está abalada com a situação, pois nunca havia passado por esse tipo de constrangimento.

