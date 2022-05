Serviços para prevenção à cheia do rio Negro iniciam na Manaus Moderna

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou, na manhã desta quinta-feira, 12/5, visita técnica nos setores do Peixe e da Carne da feira Manaus Moderna, Centro, para vistoriar as obras de instalação dos tablados de madeira no local e checar pontos de possíveis alagações, como forma de prevenção à subida do rio Negro.

De acordo com o secretário Wanderson Costa, a Semacc vem acompanhando atentamente o avanço da cheia e, de forma rápida e preventiva, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, decidiu instalar as marombas, a fim de garantir a trafegabilidade dos permissionários e clientes na feira.

“Essa é uma operação que já estava no nosso plano de ação, queremos deixar claro que essa é uma determinação do prefeito David Almeida, que sejamos rápidos e enérgicos em nossas ações, por isso já iniciamos as tratativas referentes ao nosso plano de ação de contingenciamento dessa cheia, que poderá atingir, realmente, essas áreas do Peixe e da Carne”, ressaltou o secretário Wanderson Costa.

Inicialmente, apenas o setor do Peixe recebeu os tablados de madeira, mas o secretário da Semacc ressaltou que as equipes vão continuar o monitoramento diário da subida do rio Negro e, de forma rápida e preventiva, as marombas também vão ser construídas no setor da Carne.

Para Luiz Eduardo Carvalho, feirante há 12 anos e um dos permissionários que atuou na Feira Flutuante durante a cheia histórica de 2021, o trabalho preventivo minimiza os prejuízos e garante que eles permaneçam trabalhando. A prevenção, segundo ele, vai facilitar a vida dos permissionários do setor do Peixe e dos clientes.

“Essa iniciativa que o prefeito está tomando é para prevenir a enchente, então isso é um trabalho ótimo, um trabalho correto para os feirantes e para os nossos clientes, eu agradeço ao prefeito, ao secretário Wanderson Costa pela iniciativa deles. Essa antecipação de fazer essa obra para nós e para os nossos clientes”, enfatizou o permissionário.

A dona de casa Marly Novaes, cliente da feira Manaus Moderna, também aprovou a instalação dos tablados no espaço e destacou a gestão do prefeito David Almeida.

“Para mim, o prefeito está fazendo um bom serviço, está asfaltando muitas ruas. Tenho 62 anos e é a primeira vez que eu vejo, na minha vida, um prefeito asfaltar as ruas quase todas de Manaus. Meus parabéns para ele”, finalizou a dona de casa.

A instalação dos tablados na feira Manaus Moderna é parte das ações da operação Cheia 2022, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), no centro da cidade.