Serviços do Detran-AM estão fora do ar em todo o Estado

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que todos os serviços do órgão estão fora do ar por um problema ocorrido na Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) na manhã desta quinta-feira (26/08).

Tanto os atendimentos presenciais quanto pelo site do Detran-AM estão inoperantes em todo o Estado.

A Prodam informou que já está tentado solucionar o problema, contudo sem previsão de reestabelecimento do serviços. Desse modo, o Detran-AM decidiu que todas as pessoas com atendimentos agendados para esta quinta-feira podem procurar os locais onde haviam agendado atendimento até a próxima sexta-feira (03/09), no mesmo horário, munidos do protocolo de agendamento, para serem atendidos sem prejuízos aos mesmos.