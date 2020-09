‘Serei o pré-candidato do esporte e da inclusão’, afirma Caio André

Com vasta experiência em gestão esportiva, o advogado Caio André, coloca seu nome a disposição da população manauara como pré-candidato a vereador. Além de acreditar no esporte como ferramenta de transformação, ele levanta uma bandeira importante na sociedade que é da inclusão social. “Eu creio que, independente da classe social, do gênero, da deficiência, todos devem ter oportunidades iguais na sociedade, e é por isso que vou lutar” ressalta.

Caio foi Secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) no ano de 2019 e conseguiu grandes feitos, inclusive com a questão da inclusão onde, a partir do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara) prestou assistência aos paratletas com uma equipe multidisciplinar com treinadores e fisioterapeutas, além de fechar parcerias que proporcionaram avaliação física de última geração e recuperação física dos mesmos.

Uma das ações mais sensíveis à questão da inclusão ocorreu quando o ele foi procurado pela equipe de futebol de cinco (futebol para cegos) da Associação de Deficientes Visuais do Amazonas (Advam). A equipe estava em busca de um local adequado para treinamento, além de materiais esportivos. Na ocasião, Caio conseguiu garantir a quadra da Vila Olímpica para os treinamentos e entregou algumas bolas com guizos, específica para esse esporte.

A equipe da Advam representava o Amazonas em várias competições, uma delas foi o “Parazão” um campeonato de futebol de cinco no Estado do Pará em que a equipe orgulhosamente conquistou o terceiro lugar na competição. Para o técnico da equipe, Sérgio Nazareno, os resultados só foram possíveis por conta do apoio disponibilizado pela Secretária.

“Nós temos muito a agradecer o Caio pela sensibilidade em acreditar no nosso trabalho. Nós nunca tínhamos sido tão bem tratados por uma gestão esportiva. Mais que isso, nunca tinha sido tão bem assistidos, não só no futebol de cinco, mas em todas as modalidades” comentou.

O pré-candidato afirma que essa é a sua bandeira, o Esporte e a Inclusão Social, de que é possível fazer mais pela população e por isso se coloca como a melhor opção para representar a classe desportista.

“O esporte é fonte de transformação de vidas. Muitos jovens tem sua formação forjada através da disciplina e dedicação que o esporte exige. Nosso trabalho será baseado nisso, na força do esporte e que cheguem para todos, sem distinção, as oportunidades e o acesso aos serviços públicos. Contem comigo” finalizou.