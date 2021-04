Serafim vota contrário a projeto que concede Título de Cidadão do Amazonas a Bolsonaro

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) votou contrário ao Projeto de Lei que concede o Título de Cidadão do Amazonas ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A proposta, de autoria do deputado Delegado Péricles (PSL), foi aprovada na sessão híbrida desta terça-feira, 20, da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), com voto contrário apenas de Serafim.

“Quero deixar bem claro que essa é uma manifestação minha, pessoal, política, partidária. Peço todas as vênias ao deputado Delegado Péricles, com quem tenho uma ótima relação de amizade, mas eu votarei contra esse projeto. O presidente Bolsonaro não tem sido amigo da Amazônia, do Amazonas e de Manaus”, disse Serafim.

O parlamentar lembrou ainda que Jair Bolsonaro subestimou e ironizou a pandemia do novo coronavírus, que até esta segunda-feira, 19, levou à morte 375 mil brasileiros.

“Ele subestimou a pandemia, ele não comprou vacinas quando era para comprar, o seu ministro negligenciou o nosso estado na crise do oxigênio, tudo isso tem trazido sofrimentos para o nosso povo. A Zona Franca vive sendo atacada e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, faz cara de paisagem. Portanto, não voto a favor deste projeto e com todo carinho, respeito que tenho pelos demais colegas que entendam diferente, repito, voto contra”, complementou o deputado.

*Com informações da assessoria