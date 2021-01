Serafim Corrêa testa positivo para Covid-19

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), de 73 anos, testou positivo para a Covid-19. Por meio de suas redes sociais, o parlamentar se manifestou sobre a doença:

“Meus amigos, minhas amigas, No domingo eu me senti mal. fiz o exame e testei positivo para COVID-19. Iniciei o tratamento em casa sob as orientação do Dr. Marcos Lacerda e hoje eu estou bem, saturando bem e com tudo sobre controle. Preciso descansar e desligar dos celulares’, comentou Serafim Corrêa.

A contaminação teria acontecido durante a missa do 7º dia em memória da esposa, Lydia Corrêa, ocorrido no último dia 26 de dezembro de 2020.

Amazonas em alerta roxo

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary disse em coletiva de imprensa on-line na última segunda-feira (4) que o número de óbitos alerta para a nova onda da doença no Amazonas. O Estado está em “alerta roxo”, considerada uma escala muito alta de riscos.

Buscar tratamento imediato

Apesar da alta busca de hospitais, pessoas que estejam demonstrando sintomas da doença devem procurar de imediato por atendimento médico, explicou Rosemary Pinto. “A população não deve esperar o seu quadro de saúde se agravar para buscar a rede de saúde. Se você começou com sintomas gripais, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência”, disse.