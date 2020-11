‘Será a vitória do povo’, afirma Amazonino durante votação

O candidato à prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), votou na sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), no Aleixo, Zona Centro-Sul da capital, na manhã deste domingo (29). Ele chegou ao local de votação por volta das 10h00, acompanhado de seus assessores e do ex-secretário de Saúde, Francisco Deodato.

Amazonino levou poucos minutos na cabine de votação e na saída afirmou estar otimista com o resultado das eleições neste pleito de 2020. “Eu espero a vitória. Para mim, será a vitória do povo”.

Perguntado sobre possível participação nas próximas eleições para governador, o candidado da Coligação Juntos Podemos Mais disse que tem seus limites e sabe até onde pode ir. “Eu não sou Matusalém”, disse Amazonino, fazendo referência ao personagem bíblico que viveu mais tempo na terra.

Amazonino também fez um balanço sobre a campanha do pleito de 2020. “Essa campanha em todos os aspectos foi muito diferente, foi uma falsa campanha em termos de contato físico, a pandemia proibiu e as chamadas propostas são repetitivas. Eu entendi aqui a questão e era mais de conceito pessoal dos candidatos. E eu espero que a população decida e defina”, disse.

No primeiro turno, Amazonino estava à frente de seu adversário no pleito, David Almeida (Avante), tendo recebido 23,91% dos votos contra 22,36% de Almeida. O candidato também mandou um recado para os eleitores e incentivou a população manauara a exercer seu direito de voto. “Eu diria ao eleitor que hoje é um dia dos mais importantes da vida de cada, onde ele tem poder de decidir e definir seu próprio futuro e de seus familiares”, destacou.

Fonte: A Crítica