Ser misterioso é visto em quarto de bebê nos EUA

A americana Tory Mackenzie tomou um susto quando viu a imagem de um ser ao lado do berço da neta. Ela tomou essa iniciativa pois o ouvia a neta conversando com alguém à noite, e para ter certeza do que era resolveu colocar uma câmera gravando para checar e registrou vultos passando no quarto (abaixo) e um ser aparecendo (acima).

Não dá para identificar a raça porque o ser usa uma máscara com pequenos tubos na testa, provavelmente algum tipo de tecnologia para projetar sua imagem até a criança, ou até mesmo para que pudesse se materializar em nosso plano. Alguns podem afirmar que se trata de assombração ou algo assim, mas o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas Rio Preto (GEPURP) analisou o material e desconfia se tratar de fenômeno ufológico, já que esse tipo de roupa já foi descrita em vários contatos imediatos anteriores, com o famoso caso Villas Boas por exemplo.

O episódio aconteceu em Nevada e foi divulgado pelo portal Dailymail. O vulto aparece nas imagens por volta das 3h da manhã. Segundo a avó, foi tão chocante que ela teve que checar duas vezes antes para ter certeza. Tory ainda revelou que a descoberta fez ela temer pela vida de seus netos, já que, poucos dias antes da gravação, sua neta foi vista pelos pais alertando um intruso invisível para “ir embora”.