Sepror paga agricultores familiares que participam do PAA em 16 municípios

O Governo do Amazonas fez, hoje (27/05), o pagamento, no valor de R$ 274,7 mil, a 51 agricultores familiares, de 16 municípios, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério da Cidadania, executado pela Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) no estado. Foram beneficiadas 19 entidades que tratam diretamente com a assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social e segurança alimentar.

A continuidade do programa de aquisição de alimentos junto ao agricultor familiar e sua distribuição mensal a centenas de famílias trazem dois grandes benefícios destacados pelo coordenador do PAA na Sepror, Tânis Castro. “De um lado, o governo garante renda e continuidade de produção no setor agrícola familiar e de outro, executa ação de cidadania com este importante programa, que é proporcionar alimentação básica a muitas famílias em todos os municípios do Amazonas, como já vinha fazendo anteriormente, mas que se acentuou e se tornou mais importante nesta época de pandemia”, destacou Tânis.

O recurso no montante de R$ 274.769,36 é referente à aquisição de 111.694 quilos de produtos dos agricultores, entregues para distribuição simultânea a 2.500 famílias aproximadamente, beneficiadas pelas 19 entidades. Todo o processo de cadastramento e entrega é feito e acompanhado pelas Secretarias de Ação Social das Prefeituras Municipais.

Os pagamentos são realizados através do Banco do Brasil, creditados no cartão de benefício econômico.