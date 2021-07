Sepror entrega cestas básicas em quatro municípios do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou, nos municípios de Itapiranga, Silves, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, mais de 850 cestas básicas para pescadores e pescadoras que foram afetados pela pandemia e cheia dos rios.

As entregas iniciaram na quinta-feira (1/07), com a doação de 466 cestas básicas em Itapiranga e 206 cestas em Silves. Na sexta (02/07), em Rio Preto da Eva, foram entregues 133 cestas. Na última entrega, que ocorreu no sábado (03/07), em Presidente Figueiredo, foram doadas 49 cestas, beneficiando no total 854 famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O secretário executivo Adjunto de Pesca e Aquicultura (Sepa) da Sepror, Leocy Cutrim, ressalta que as pessoas que têm direito a receber o benefício, são os pescadores que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Mapa.

“Aproximadamente 18 toneladas de cestas básicas foram doadas para esses quatro municípios, ajudar o produtor rural nesse momento tão difícil é primordial, seja pescador ou agricultor, com esse benefício, vai trazer o alimento necessitado e lhe dará forças dentro do seu trabalho”, afirmou.

A doação das cestas básicas é fruto do termo de cooperação técnica entre Governo do Estado, Ministério da Cidadania (MC), Superintendência Federal da Agricultura (SFA), Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A pescadora, Maria Ivanete, da Colônia de Pescadores de Itapiranga, ressalta que a doação de cestas é uma grande ajuda, nesse momento difícil que afeta o Amazonas.

“Fico grata com esse olhar que o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, traz para o nosso setor primário, que foi tão prejudicado devido à pandemia, e, agora com a cheia, essa doação vai garantir nosso sustento e renda”, declarou a pescadora.

Além da Sepror, participaram da ação, o Mapa, por intermédio da Divisão de Aquicultura e Pesca, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, Florestal e Sustentável (Idam), e os poderes executivos e legislativos dos respectivos municípios.

Benefício

No total, serão entregues aproximadamente 58,9 mil cestas de alimentos para os pescadores artesanais cadastrados em entidades ligadas ao SFA/Mapa, que residem nos 61 municípios do estado e na capital, Manaus.

Cada cesta pesa 21 quilos e contém 10 kg de arroz; 4 kg de feijão; 2 kg de farinha de mandioca; 2 kg de açúcar; 1 kg de flocos de milho; 1 kg de macarrão; 1 kg de leite em pó.