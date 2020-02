SENAI oferece 100 vagas em cursos gratuitos em Parintins

A Escola SENAI Padre Francisco Luppino, localizada no município de Parintins, vai abrir inscrições, no próximo dia 2 de março, para preencher 100 vagas gratuitas em cursos de qualificação, de 160 horas, e iniciação (40h), incluindo informática básica, costureiro de lingerie e confeiteiro de biscoito (veja quadro).

Com horários diferenciados, todos os cursos são gratuitos e já têm data para começar: os três de qualificação, de 160h, começam em 16 de março, e os de Iniciação (40h), no dia 23. De acordo com a coordenadora da Escola SENAI de Parintins, Geisiane Campos, a instituição oferece alternativas de capacitação para a população local tendo em vista o mercado de trabalho do município.

“Todos os cursos oferecidos auxiliam de forma direta e indireta no desenvolvimento do trabalho autônomo de forma qualificada, além de esses profissionais ajudarem a aquecer a economia do município e ser uma forma de geração de emprego e renda para as famílias”, disse ela.

Dentre os cursos ofertados, o de Mecânico de Motores a Diesel é um dos mais procurados da instituição. O curso que terá 25 vagas prepara profissionais para realizar manutenção, diagnosticar possíveis falhas e defeitos, além de realizar reparos nos sistemas de motores a diesel, seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e meio ambiente.

“Devido ser uma população ribeirinha, que utiliza muito mais o transporte fluvial para se locomover, é natural que se tenha maior procura de vagas para o curso de Mecânico de Motores a Diesel”, explicou Geisiane. Assim como a busca por técnicas de modelagem, do corte e costura, faz do curso de Modista Costureiro de Lingerie e Moda Praia o segundo mais demandado no SENAI de Parintins. Dividido entre a parte teórica e prática, o aluno conhece e ao mesmo tempo desenvolve as peças com as técnicas e materiais disponibilizados pelo SENAI.

Para todos os cursos os pré-requisitos são: ter a partir de 16 anos de idade e pelo menos o 6º ano do ensino fundamental. Para realizar a matrícula, o aluno deve apresentar cópias dos documentos RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, além de uma foto 3×4, e-mail e data e local de nascimento da mãe. Para os menores de 18 anos, é obrigatória a apresentação da cópia do RG e CPF da mãe, pai ou responsável.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na Escola SENAI Padre Francisco Luppino, localizada na Estrada Odovaldo Novo, s/n – Djard Vieira, em Parintins. Mais informações pelo (92) 3533-4986.

*Com informações da assessoria