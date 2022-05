SENAI Amazonas abre inscrições para 87 cursos gratuitos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) está com matrículas abertas para 20.365 vagas de cursos gratuitos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional. As aulas serão realizadas nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e 100% EaD, em horários variados, conforme indicado no edital, e com início condicionado à formação de quórum. O edital pode ser acessado pelo site www.fieam.org.br/senai.

Os cursos oferecidos são das áreas de assistência administrativa, geotécnica, construção civil, design de interiores, elétrica, hidráulica, marcenaria, mecânica, montagem de móveis, realidade virtual, confeitaria de doces e salgados, panificação, direção defensiva, modismos e costuraria, segurança no trabalho, assistência e controle em processos industriais e de qualidade, análise de eficiência, banco de dados, controle e acionamento de sistemas industriais, cibersegurança, programação e informática, instalação gasista, circuitos eletrônicos, inteligência artificial, montagem de impressora 3D, manutenção de subestação, higienização de ar condicionados e refrigeradores residenciais, manufatura, rotinas contábeis, auxiliar de almoxarife, desenhista 3D e logística.

As vagas ofertadas em Gratuidade Regimental são destinadas a Pessoas Físicas (PF), autodeclaradas de baixa renda. A inscrições deverão ser realizadas on-line por meio do link do Google Forms, presente no arquivo do edital, a partir das 7h45 do dia 03/05/2022, com encerramento às 12h do dia 06/05/2022. Para efetivação da matrícula, o SENAI fará contato com os contemplados com a vaga do curso, por e-mail e/ou telefone informados no formulário de inscrição. Necessário ressaltar que serão aceitas somente inscrições com dados completos.

Os cursos presenciais serão realizados com todas as medidas e protocolos de saúde e segurança em combate e prevenção ao Covid-19, e também com acessibilidade às pessoas com deficiência.

Os prazos e procedimentos estabelecidos na chamada, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, devem ser acompanhados por meio das redes sociais do SENAI-AM.

*Com informações da assessoria