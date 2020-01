SENAI abre vagas para cursos na área de Transporte e Segurança e Alimentação

A Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias (ESAMC) está com matrículas abertas para os cursos nas áreas de transporte e segurança como Operador de Empilhadeira, Segurança para Operador de Empilhadeira e Direção Defensiva, e de alimentação, com Confeiteiro Industrial, Padeiro e Confeiteiro de Bolos Artísticos. Datas de início variam entre os dias 10 e 19 de fevereiro.

Todos os cursos serão realizados na escola localizada no Distrito Industrial, na Avenida Rodrigo Otávio, 2394. Os valores dos cursos variam de R$ 100,00 a R$ 400,00, com valores parcelados no cartão de crédito.

Mais informações pelos números (92) 3182-9975 / 9976 / 9977, pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.fieam.org.br/senai/cursos/.

Cursos Carga horária Horário Valor Transporte e segurança Operador de Empilhadeira 40h 7h30 às 11h30

18h às 22h R$ 390,00 Segurança para Operador de Empilhadeira 40h 13h às 17h R$ 200,00 Direção Defensiva 20h 13h às 17h R$ 100,00 Alimentação Confeiteiro Industrial 100h 13h às 17h R$ 320,00 Padeiro 100h 18h às 22h R$ 320,00 Confeiteiro de Bolos Artísticos 100h 13h às 17h 18h às 22h R$ 400,00

*Com informações da assessoria