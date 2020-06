Senadora esquece câmera ligada e aparece nua em conferência de vídeo

Uma senadora mexicana acabou nua durante uma conferência pela internet do seu partido com membros do Banco do México e alguns jornalistas. Martha Lucía Micher, de 66 anos, se esqueceu de desligar a câmera do computador e começou a trocar de roupa em plena reunião. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

A conferência, feita através da plataforma Zoom, foi realizada no último dia 29 de maio, mas veio a público agora, depois que um dos participantes, ainda não identificado, divulgou as imagens.