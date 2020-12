Senador Randolfe demite três chefes de família às vésperas do Natal para acomodar protegidos

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por exemplo, contribuiu para aumentar a fila do desemprego no Brasil ao demitir inapelavelmente três chefes de família, às vésperas do Natal, para acomodar apaniguados que perderam boquinhas na extinta liderança do seu partido.

Ele exonerou funcionários do Conselho Editorial do Senado, do qual é presidente, para nomear sua turma. A informação é da Coluna Cláudio Humberto.

Os chefes de família não foram demitidos por déficit de competência ou assiduidade. Eles ganhavam em média R$4,5 mil por mês.

O Rede já não tem líder por insuficiência de votos e senadores, por isso Randolfe perdeu gabinete, cargos e outras regalias próprias de liderança.

Sem cumprir cláusula de barreira, dois dias após a posse, o Rede perdeu Capitão Styvenson (RN). Em agosto foi a vez de Flávio Arns (PR) vazar.

Procurado várias vezes ontem, o senador Randolfe, em geral loquaz sob holofotes, não se deixou encontrar para explicar suas demissões.