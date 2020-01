Senado ressarce R$ 325 mil de pagamentos de Omar Aziz ao seu marqueteiro

Em novembro do ano passado, O Antagonista revelou aqui que o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, estava usando a cota parlamentar para pagar “serviços de consultoria em comunicação e marketing” da microempresa de Jefferson Coronel, seu marqueteiro político em campanhas.

Os gastos continuaram, de modo que, em 2019, o Senado ressarciu incríveis 325,2 mil reais das despesas de Aziz com o marqueteiro.

Atualização: Após a publicação desta nota, Omar Aziz e Jefferson Coronel entraram em contato com o site para dizer que não há ilegalidade alguma nos pagamentos dos serviços efetivamente prestados pela equipe do marqueteiro, que acumula experiência em 17 campanhas no estado, já tendo sido secretário de Comunicação da capital e do governo. Coronel acrescentou que presta serviços de assessoria de imprensa, além de cuidar do gerenciamento das redes sociais e de demais conteúdos do mandato do senador.

FONTE: O ANTAGONISTA