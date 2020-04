Senado deve ampliar categorias de beneficiários de auxílio de R$ 600. Veja quais

O Senado pretende incluir nominalmente, nesta quarta-feira, pelo menos quatorze categorias como beneficiárias do auxílio emergencial de R$ 600 mensais a serem pagos pelo governo federal por três meses para minimizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Chamado por senadores de “pacotão social”, o texto inclui outras mudanças que abrem caminho para que mais pessoas sejam atendidas.

O projeto faz parte de acordo entre senadores que viabilizou a aprovação do “coronavoucher” na última segunda-feira. Para que a proposta seguisse rapidamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, os parlamentares combinaram de não fazer mudanças e apresentar um novo texto com o que gostariam de ter incluído no projeto original sobre o auxílio.

Veja as categorias incluídas:

os pescadores profissionais artesanais e os aquicultores;

os agricultores familiares registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF);

os técnicos agrícolas;

os cooperados ou associados em cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis;

os taxistas e os mototaxistas;

os motoristas de aplicativo;

os motoristas de transporte escolar;

os caminhoneiros;

os agentes de turismo e os guias de turismo;

os trabalhadores das artes e da cultura, entre eles, os autores e artistas, de qualquer área, setor ou linguagem artística, incluindo intérpretes e executantes, e os técnicos em espetáculos de diversões;

os garimpeiros, definidos como aqueles que, individualmente ou em forma associativa, atuem diretamente no processo da extração de substâncias minerais garimpáveis;

os ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados;

os profissionais autônomos da educação física;

os sócios de pessoas jurídicas inativas, dispensada a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).

*Com informações da Agência O Globo