Senado americano vota hoje impeachment de Donald Trump

Após quatro dias de audiências, o Senado dos EUA deve votar o futuro político do ex-presidente Donald Trump em uma votação neste sábado (13), exatamente um mês após o impeachment ser aprovado pela Câmara dos Representantes, quando ele ainda estava no cargo. Os senadores devem se reunir às 10h (meio-dia no horário de Brasília) e a votação pode começar às 15h (17h em Brasília).

O ex-presidente é acusado de ter traído seu juramento por ter incitado a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos EUA, por parte de seus apoiadores em 6 de janeiro. Naquele momento, acontecia uma sessão conjunta do parlamento para contabilizar os votos do Colégio Eleitoral, última etapa para oficializar os resultado da eleição presidencial de 2020, com derrota de Trump para o democrata Joe Biden. A violência acabou com cinco mortes.