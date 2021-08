Senac AM lança campanha ‘Vacina Sim’ e dá descontos para vacinados contra Covid

O Senac AM lança a campanha ‘Vacina Sim’ e concede descontos para pessoas que tomaram a vacina começaram ou concluíram o processo de imunização contra a Covid-19. Os descontos são de 5% para quem tomou a primeira dose, e 10% para quem já vacinou com a segunda dose.

A campanha ‘Vacina Sim’ do Senac AM tem a intenção de estimular, ainda mais, a vacinação da população amazonense contra a Covid-19. Os descontos do Senac abrangem as unidades de Manaus e as sediadas nos municípios do interior do Estado, e podem ser solicitados até o dia 30 de novembro deste ano.

Os descontos são disponibilizados para cursos livres bem como para os cursos da Escola Interativa Senac. A programação com todos os cursos pode ser conferida no site am.senac.br. Para solicitar o desconto, o interessado devem apresentar RG e o cartão de vacinação devidamente carimbado.

A campanha contempla cursos livres das áreas da beleza e estética, saúde, gastronomia, informática, gestão e comércio. Já os cursos da Escola Interativa Senac são: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet, CorewDraw, Photoshop, Indesign, Digitação, Vendas, Liderança, Secretariado Administrativo, Fundamentos de Marketing, Rotinas Administrativas, Rotinas de Departamento e Empreendedorismo.

*Com informações da assessoria