Semsa segue com vacinação nesta terça-feira (27); confira locais e horários

A Prefeitura de Manaus manterá, nesta terça-feira, 27/7, a vacinação contra a Covid-19, em primeira e segunda doses, nos 21 pontos que começaram a funcionar nesta segunda-feira, 26, em todas as zonas da cidade. A campanha, iniciada no dia 19 de janeiro, já aplicou mais de 1,4 milhão de doses, sendo pouco mais de 1,142 milhão de primeiras doses e 321 mil segundas doses, além de 24.891 doses únicas.

No último dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a vacinar a última faixa etária prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que é a de 18 anos.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca a importância de todas as pessoas que se enquadram nos grupos classificados como vacináveis procurarem os postos para receber a primeira dose.

“É fundamental que todos compreendam que a vacinação é um compromisso coletivo. A vacina só apresentará a proteção que esperamos se todos estiverem imunizados e com o esquema completo, no caso das vacinas que necessitam de duas doses para ter eficácia. Desde o início da campanha, o prefeito David Almeida tem feito todos os esforços para que a população seja vacinada. Temos equipes trabalhando incansavelmente para isso. Mas não depende só do poder público, depende da sociedade em geral”, alertou.

Nesta segunda-feira, até as 17h, os 21 pontos disponibilizados pela Semsa já haviam aplicado 12.151 doses. Para ser vacinado é necessário apresentar um documento de identidade, original com foto, o CPF e um comprovante de residência, com cópia. A Semsa orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus, no link https://imuniza.manaus,am.gov.br, para agilizar o atendimento nos postos. Para a segunda dose, basta apresentar um documento de identidade, o CPF e o cartão de vacinação.

Locais de atendimento nesta terça-feira, 27/7:

9h às 16

Zona Norte

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939, Cidade de Deus (Apenas pedestre)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, nº 119, Cidade Nova (Apenas pedestre)

Zona Sul

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial I (Apenas pedestre)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Alameda Cosme Ferreira, nº 7.399, São José 1 (Pedestre e drive-thru)

Zona Oeste

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Rua Upanema, 550 Alvorada (Pedestre e drive-thru)

Das 9h às 17h

Zona Norte

UBS Frei Valério

Rua Rufino de Elizalde, s/nº – Novo Israel

Zona Sul

UBS Theomário Pinto da Costa

Travessa 2 de Agosto, s/nº, União

Clínica da Família Antônio Reis

Rua São Lázaro, s/nº, São Lázaro

Zona Leste

UBS Geraldo Magela

Rua Rio Envira, nº 442, Armando Mendes

UBS Luiza do Carmo

Avenida Ministro Mário Andreazza (BR-319), nº 5.585, Mauazinho

Zona Oeste

Clínica da Família Doutor Raimundo Franco de Sá

Rua Virgílio Ferreira, s/nº, Alvorada

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, Alameda Santos Dumont, nº 434, conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz

Das 9h às 19h

Zona Norte

UBS Dr. Áugias Gadelha

Rua A, nº 15, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Avenida Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Leste

UBS Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, nº 100, Jorge Teixeira

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº, São José II

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

*Com informações da assessoria