Semmas realiza plantio de mudas de plantas no entorno de ciclovia na avenida das Torres

Quem passou pela avenida governador José Lindoso, também conhecida como “avenida das Torres”, na tarde de quarta-feira (2) pôde ver mudanças que serão realizadas no local. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizou o plantio de 200 mudas de açaí, ao longo dos primeiros 500 metros da ciclovia.

A ação de plantio é a primeira da campanha “Junho Verde”, realizada pela Semmas, em alusão ao Mês do Meio Ambiente, comemorado em junho. No local também foi realizada a distribuição de 500 mudas de plantas ornamentais, frutíferas e medicinais, como parte do programa ambiental Manaus Verde, cuja meta é doar 100 mil mudas até o fim de 2021.

De acordo com diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, a ação no entorno da ciclovia visa criar um corredor arborizado no local. A atividade de plantio no local continuará na sexta-feira, 4/6.

“A ideia é criar um corredor arborizado ao longo da faixa destinada aos ciclistas, proporcionando sombra e melhor sensação térmica, além de beleza natural à região”, afirmou o diretor.

Queimadas

Em paralelo à ação de doação e plantio de mudas de plantas, a Divisão de Educação Ambiental da Semmas também esteve presente no local com o trabalho educativo e de sensibilização de combate às queimadas. Os agentes distribuíram revistas em quadrinhos, como forma de sensibilizar as crianças no Mês do Meio Ambiente.

Raimundo Araújo, coordenador dessa ação, informou que o trabalho de combate às queimadas tem um retorno muito positivo da população.

“Nessas ações, mostramos que a Prefeitura de Manaus está vigilante, mas que precisa do apoio da população para combater esse tipo de ilícito ambiental. Quando a cidade amanhece encoberta de fumaça, muita gente reclama. Mas será que todos fazem o seu papel? Por isso que a gente vai às ruas mostrar que o trabalho integrado, entre o poder público e a população, é importante para todos”, completou.

Parques abertos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informa que os Parques Municipais Lagoa do Japiim, zona Sul, e Mindu, na zona Centro-Sul, estarão de portões abertos neste feriado de Corpus Christi. O Mindu funcionará de 6h às 17h, já o Lagoa do Japiim, das 6h às 18h.

Além de poder praticar atividades físicas como caminhadas e corridas, os frequentadores poderão retirar mudas de plantas que estão sendo doadas nesses locais por conta do “Junho Verde”, campanha que tem uma programação especial voltada ao Mês do Meio Ambiente.