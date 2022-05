Seminário sobre história das mulheres no AM começa hoje na Nilton Lins

As pesquisas sobre a atuação e a importância das mulheres em diversos setores da sociedade estadual e os trabalhos mais recentes realizados por historiadoras locais, são os temas do Seminário de Historiografia Amazonense, que a Universidade Nilton Lins promove a partir de hoje (31) até 2 de junho, em suas unidades no bairro Parque das Laranjeiras e Japiim, em Manaus.

Com inscrições abertas ao público, no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/, no primeiro dia do encontro a historiadora e doutoranda Isabel Saboia, formada na instituição, irá apresentar o tema “Mulheres nas Leis Trabalhistas” e a historiadora Tamile Frota irá abordar sua pesquisa e trabalhos sobre o feminismo e os povos indígenas.

No segundo dia do seminário, além dos debates, o destaque é a apresentação e o lançamento do livro “Mulheres impressas: temas de amor, honra e violência no espaço manauara”.

Resultado das pesquisas da historiadora Isabel Saraiva, o trabalho traça um importante panorama sobre as ocorrências envolvendo mulheres na cidade, a partir da análise e estudo de processos judiciais entre os anos de 1932 e 1962.

No último dia do evento, acontece a mesa redonda “Entre Vozes Femininas”, com a participação de historiadoras e que irá debater com o público diversos temas como o mercado de trabalho, feminilidade e políticas sociais e de gênero no passado e no presente.

Teatro

Nos dias 13 e 14 de maio, os alunos do 5º período curso de História da Nilton Lins irão apresentar, no auditório Vânia Pimentel (localizado no campus do Parque das Laranjeiras), a peça teatral “História que a História Não Conta – 200 Anos de Brasil Independente”.

A obra, escrita e totalmente produzida pelos próprios alunos, aborda de forma diferente e inovadora, a partir do ponto de vista de personagens históricos como Ajuricaba, Machado de Assis e Maria Quitéria, os impactos da declaração de D. Pedro I na sociedade.

Além da peça teatral, o evento contará com apresentações musicais e literárias. As inscrições para o evento também estão disponíveis no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

Com informações da assessoria