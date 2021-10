Semed promove I Estação Descritor com alunos da DDZ Sul

Para trabalhar a construção do aprendizado de modo diversificado, aprimorar as habilidades e competências dos estudantes, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta segunda-feira, 25/10, a “I Estação Descritor: atitude, conhecimento e estudos”. A finalidade foi proporcionar aos alunos do 5° e 9° anos, momentos para valorizar o conhecimento, conforme a perspectiva de saber e fazer dos estudantes. A escola municipal Izabel Angarita, localizada no bairro Japiim 2, zona Sul, é a sede dessa atividade, que ocorre até esta terça-feira, dia 26.

Neste primeiro dia de atividades, a ação envolveu alunos do 5° ano de 18 escolas da Divisão Distrital Zonal Sul. O segundo dia deste circuito tem a presença confirmada de nove escolas, com estudantes do 9° ano.

A estação foi dinamizada e organizada pela Comissão Técnica Pedagógica da DDZ Sul, sendo mais uma ação em preparação para as avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que acontecerá entre os dias 8 e 10/11.

A chefe da DDZ Sul, professora Jecicleide Nascimento, destacou como o evento de caráter lúdico e dinâmico visa incentivar o aprendizado dos alunos participantes em prol da prova do Saeb.

“Existe um trabalho de interação e harmonia entre as escolas, para que todos possam buscar as melhores notas na avaliação. Estamos trabalhando o conhecimento e a proficiência do aluno em língua portuguesa e matemática, porque as outras variáveis da construção do Saeb, que compõem a nota do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), são trabalhadas em outro momento com gestores e pedagogos”, pontuou.

Conforme o gestor da escola anfitriã, José Cláudio, essa atividade contribui para a socialização dos alunos.

“Esse evento é de extrema importância, porque faz com que os alunos se preparem mais para o Saeb e também traz um aprendizado para os alunos no seu cotidiano escolar, além de ser uma competição salutar, onde, na verdade, todos os alunos participantes são ganhadores, porque todos se esforçaram e fizeram o possível para estar aqui”, frisou.

Estações

Na quadra da escola, foram dispostas nove estações, que são estandes compostos por aplicadores, onde foram desenvolvidos atividades, problemas e dinâmicas. Em cada estação, as escolas participantes eram representadas por três alunos, que se revezavam e participaram de tarefas com conteúdos de geometria; charadas; variação linguística; resolução de problemas; relações entre textos; recursos expressivos e efeitos de sentido; aritmética; implicações do suporte e do gênero textual; tangran; procedimentos de leitura.

Participantes

A professora Samara Ribeiro, da escola Professor José Wandemberg, localizada no Japiim 1, comentou como é realizado o trabalho em sala de aula antes desse evento.

“Fizemos uma preparação com simulados desde as aulas no formato on-line e atividades lúdicas em sala de aula, e conforme solicitado, inscrevemos os alunos com melhores notas e desempenho”, destacou.

Uma das representantes da escola Izabel Angarita, a aluna Ana Luiza, do 5° ano, achou esta primeira etapa um sucesso. “É uma atividade muito legal, para despertar o nosso conhecimento, e estou muito feliz em participar e representar a minha escola”, ressaltou.

Na ocasião, houve a premiação com medalha, troféu e lembranças aos alunos destaques.