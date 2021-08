Semana Mundial de Aleitamento Materno terá hoje ‘mamaço’ virtual em Manaus

Como parte da programação do “Agosto Dourado” e da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a Prefeitura de Manaus apoia, nesta sexta-feira, 6/8, a realização da Hora do Mamaço, movimento que tem como objetivo esclarecer a sociedade sobre a importância da amamentação, inclusive em locais públicos.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento, organizado desde 2012 pelo grupo Mães Barés, será realizado de forma virtual, como medida de proteção contra a Covid-19. Para participar, basta acessar a plataforma Google Meet, por meio do link https://meet.google.com/fbc-zxdp-cnd. A transmissão terá início às 14h.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembra que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mantendo a amamentação com leite materno é possível reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Mas apesar de toda divulgação da importância da amamentação, muitas mães ainda enfrentam algumas barreiras ao amamentar em local público, o que precisa ser mudado junto com a sociedade.

“A sociedade tem que apoiar quando uma mãe estiver alimentando seu filho e não recriminar. É importante que todos entendam e fiquem junto com as mães”, sugere.

Desde a última terça-feira, 3/8, a Semsa vem realizando atividades nas unidades de saúde da rede municipal, com base na temática “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”, destaca a secretária.

A chefe do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente (Nusca), da Semsa, enfermeira Ivone Amazonas, explica que a intenção da Hora do Mamaço é mobilizar a sociedade e levar as pessoas a entenderem que amamentar em público independe da situação em que a mulher se encontre.

“Ela precisa ser olhada com respeito. Esse movimento é realizado durante o Agosto Dourado, para fortalecer ainda mais o ato de amamentar”, destaca.

Mamaço

O termo “mamaço” surgiu na França, no ano de 2006. Um grupo de mães se reuniu para amamentar simultaneamente os seus bebês. O resultado foi positivo e deu origem à associação colegiada “La grande Téttée”, que significa “A grande amamentação”.

Em 2012, durante uma comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno, o grupo Aleitamento Materno Solidário (AMS), criado em uma rede social e que hoje tem mais de 42 mil membros, lançou o desafio de que as mães amamentassem os seus bebês, juntas.

Agosto Dourado

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), comemorada sempre na primeira semana de agosto, foi lançada pela Aliança Mundial para Ação em Amamentação (Waba – World Alliance for Breastfeeding Action), em 1992, com o objetivo de dar visibilidade à amamentação, incentivando o envolvimento de grupos e instituições de todo o mundo para a discussão sobre o tema.

Em abril de 2017, o Congresso Nacional sancionou a lei nº 13.435, de 12 de abril de 2017, instituindo o Agosto Dourado como o mês do aleitamento materno. Em Manaus, foi sancionada a lei nº 1.925, de 13 de novembro de 2014 e passou a fazer parte do calendário oficial do município como o mês de reflexão sobre a importância do aleitamento materno.