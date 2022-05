Semana do MEI começa hoje no ViaNorte com palestras para empreendedores

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) começa hoje (30), e segue até sexta-feira, dia 3 de junho, das 10h às 19h, com várias oficinas, palestras, masterclass e mentorias gratuitas sobre empreendedorismo, finanças, transformação digital e inovação. As atividades acontecerão sob coordenação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae), no Shopping Manaus ViaNorte.

Serão realizadas no Espaço Sebrae de Atendimento, localizado no segundo piso do shopping, e na Arena Sebrae, situada na praça de alimentação do centro de compras.

Para participar das atividades gratuitas, basta fazer a inscrição por meio do link http://lojasebraeam.com.br ou presencialmente com a equipe do Sebrae, que fica no shopping. Entre os assuntos abordados, os inscritos aprenderão sobre desafios, formalização, benefícios, direitos e deveres do MEI, além de saber mais sobre crédito e microcrédito.

A Analista da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae, que fica dentro do shopping, Clea Marques, informa que a Semana do MEI começa abordando o tema “Comportamento Empreendedor Século 21”, nesta segunda-feira, dia 30 de maio, com palestras às 10h, 11h, 15h, 16h, 18h e 19h. Na terça-feira (31), a palestra será sobre “Inovação”, às 10h, 18h e 19h. Além disso, ocorrerão oficinas sobre o assunto às 13h e 16h.

Na quarta-feira, dia 1º de junho, as palestras abordarão o tema “Planejamento”, às 10h, 18h e 19h, além de oficinas sobre o tema às 13h e 18h. As “Finanças dos negócios” serão abordadas na quinta-feira, dia 2 de junho, com palestras às 10h, 11h, 15, 16h e 18h.

Já na sexta-feira (3), a temática abordada será sobre marketing e para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto com palestras às 10h, 11h, 13h, 15h e 18h.

Outro diferencial da Semana do Meio é que os profissionais do Sebrae estarão no local fazendo consultorias gratuitas e apresentando os serviços da instituição.

“Estamos muito felizes com essa parceria firmada com o Sebrae, pois estamos proporcionando uma programação gratuita sobre assuntos de extrema importância para os pequenos empreendedores”, comenta a gerente de marketing do Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini.

Com informações da assessoria