Semana da Enfermagem Segeam reuniu cerca de mil inscritos em debates de Saúde

A III Semana da Enfermagem Segeam, realizada entre os dias 16 e 20 de maio, no auditório da Unip (Universidade Paulista – Av. Mário Ypiranga Monteiro, Flores, zona Centro-Sul de Manaus), reuniu cerca de mil inscritos, para a atualização de temas diversos voltados à qualidade assistencial, pautados em protocolos nacionais e internacionais de boas práticas no setor da saúde.

“Envolver profissionais e acadêmicos nesse tipo de atividade, reforça a troca de experiências entre futuros colegas e garante que o atendimento lá da ponta, aquele que chega ao usuário do setor, seja padronizado e de excelência, tanto na rede SUS (Sistema Único de Saúde), quanto na privada”, explica Adriana Macedo, secretária executiva de Gestão de Pessoas, da Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas).

De acordo com ela, entre minicursos e palestras, receberam destaque temas como Síndrome de Burnout; manejo no cuidado das hemorragias pós-parto (HPP) e nas práticas avançadas de enfermagem no serviço de emergência; processo de cicatrização; desenvolvimento das habilidades socioemocionais; sutura e suporte básico de vida; prevenção aos eventos adversos; saúde mental, cuidado domiciliar; Síndrome Hipertensiva Específica na Gravidez (SHEG); manejo de estomias; urgências e emergências pediátricas e violência obstétrica.

“Atualmente, a Segeam tem um amplo leque de atuação em Manaus, prestando serviços altamente especializados na atividade-fim, o que nos levou a um vasto cronograma, que incluiu técnicas mais comuns à rotina da enfermagem, como a realização de suturas, até técnicas mais avançadas, como o manejos das estomias, que inclui, por exemplo, as colostomias, traqueostomias, urostomia, gastrostomia, procedimentos muito comuns, inseridos no cotidiano da enfermagem”, frisou Adriana Macedo.

Zaira Pereira Lima, enfermeira e supervisora da Segeam na rede pública de saúde, participou das atividades e destacou que o cronograma reforça um processo evolutivo que vem de décadas dentro da área da enfermagem, sempre pautado em novas metas de qualidade. “A enfermagem foi rotulada no mundo como a arte do cuidar. E eu, enquanto profissional da área, procuro desenvolver isso com aperfeiçoamento contínuo, de modo a promover ao paciente que busca atendimento, uma assistência macro, considerando sua complexidade”, destacou.

Sobre a validação e implantação de protocolos pela Segeam, que abrange toda a equipe multidisciplinar da instituição, que hoje atua em unidades de saúde referenciadas em Manaus, a enfermeira destaca que as medidas são voltadas, especialmente, à segurança do paciente, seguindo critérios técnicos de conhecimento e habilidade.

A acadêmica de enfermagem do 7º período da Fametro (Faculdade Metropolitana de Manaus), Rafaela Alves de Freitas, participou da atividade e disse que a Semana da Enfermagem foi uma oportunidade de promover o conhecimento extraclasse.

“É muito importante para nós, acadêmicos, mas também para profissionais, a manutenção da busca por conhecimento. Até mesmo sobre novos produtos, novas tecnologias e novas formas de manejo. Um bom exemplo foi a aula de manejo de estomias. Quando nós conhecemos (esse tipo de procedimento) dentro de uma faculdade, nem sempre ele é exposto como aqui, mostrando as variações das bolsas e fazendo isso diretamente com uma especialista”, acrescentou.

A gerente do setor de Treinamento e Desenvolvimento da Segeam, psicóloga Francivânia Vieira, destacou que durante o evento, cerca de 40 quilos de alimentos não perecíveis foram angariados e doados ao abrigo Nacer, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Manaus.

Além da Unip, a III Semana de Enfermagem recebeu o apoio de vários parceiros. Entre eles, a Singular Educacional, as empresas Medicnorte, Flex Fisioterapia & Pilates e OCS Distribuidora.

Com informações da assessoria de Segeam