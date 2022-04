Sema apresenta Plano de Outorga Florestal 2022 em Comissão

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) apresentou, nesta quarta-feira (27/04), o Plano de Outorga de Florestas Estaduais (Pofe) de 2022. O documento foi apresentado durante a 8ª Reunião da Comissão Estadual de Gestão de Florestas Públicas (Cegflop), composta por nove instituições consultivas, que devem dar contribuições ao documento no prazo de uma semana.

O Pofe é um documento anual, que tem o objetivo de dar transparência em todos os processos da Outorga Florestal. O Plano também tem o objetivo de selecionar e descrever as Florestas Públicas Estaduais passíveis de concessão no ano em que vigorar.

Após receber contribuições das instituições consultivas, o documento terá sua versão final publicada no site da Sema.

Maués

O processo de concessão da Floresta Estadual de Maués é o que está mais avançado dentre as oito disponíveis no estado do Amazonas. O processo de escolha da empresa que realizará o Inventário Florestal Amostral está em avaliação das propostas financeiras encaminhadas pelas empresas.

As outras Florestas Estaduais passíveis de concessão são: Canutama, Manicoré, Apuí, Sucunduri, Aripuanã, Rio Urubu e Tapauá.

A reunião ocorreu no auditório da Sema, com a participação de cinco das nove instituições consultivas da Comissão: Sema, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).

Além das instituições presentes, também compõem a Comissão: Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam).

