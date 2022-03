Sem dentes, Silvio Santos vira alvo da cobrança por imagem perfeita

Precisamos normalizar o envelhecimento dos ídolos e permitir que vivam sem medo do cruel julgamento do público e da imprensa.

Atrizes engordam. Galãs ficam carecas. Estrelas mirins viram adultos. Cantores perdem a voz. Modelos ganham fios grisalhos. Âncoras de telejornal passam a precisar de óculos.

E Silvio Santos perdeu os dentes.

Uma foto do apresentador e dono do SBT aparentemente sem a prótese dentária foi postada pela chef Karlota Fonseca, que cozinhou para os Abravanel na casa da família em Celebration, na Flórida. Mulher de Silvio, a autora de novelas Íris Abravanel aparece abraçada a ele, ambos com a cozinheira, que é amiga de Rebeca, uma das filhas do casal. Um registro descontraído.

Difícil acreditar que o clã da TV não imaginasse que a foto seria postada em alguma rede social da chef. Afinal, é o que todo mundo faz, especialmente quando posa com um artista querido.

A repercussão da imagem foi imediata e estrondosa. Muitas pessoas descobriram – oh! – que um dos mais populares ídolos do País pode estar ‘banguela’. Esperavam uma dentição intacta de um homem a caminho dos 92 anos? Sério?

As reações exageradas vão da ingenuidade à cobrança impiedosa para que as celebridades preservem uma imagem perfeita em público e na vida privada.

Não é exagero quando os famosos reclamam desse patrulhamento. Imagine se preocupar 24 horas por dia em atender à expectativa de fãs e viver com medo de ser mostrado de maneira cruel na mídia.

Faz tempo que Silvio se desconstruiu, deixou de ser refém da alegoria que criou de si mesmo.

Anteriormente, vários admiradores compartilharam fotos nas quais ele apareceu com o rosto manchado, cabelos desgrenhados e com tintura vencida, roupas amarrotadas – e sempre sorrindo, sem a preocupação com o julgamento alheio.

Se ele e sua família não se importam de que seja visto sem dentes e de pijama, ao estilo ‘gente como a gente’, quem somos nós para criticá-los? A ideia de que ele hipoteticamente foi exposto a uma situação vexatória partiu de nós, não deles.

“Ah, mas se trata de uma figura pública que não pode se submeter a tal constrangimento”, opinaram especialistas em gerenciamento de imagem.

Gente, é o Silvio Santos. Por acaso a foto controversa o faz menos artista, menos admirado, menos influente? Não, não e não. Na verdade, é mais uma evidência de sua admirável simplicidade.

Precisamos normalizar a velhice, a decadência física, o desprendimento de quem – conhecido ou anônimo – renuncia aos padrões de beleza e se permite não mais fingir ser jovial para tentar agradar e ser aceito.

Deixem o ‘homem-sorriso’ da televisão ser feliz do seu jeito, com ou sem dentadura.

Galã no início de carreira, Silvio sempre precisou lidar com pitacos em sua imagem. Na década de 1970, surgiu a ‘lenda’ de que era careca. A revista ‘Melodias’ chegou a publicar na capa uma simulação tosca do apresentador sem a suposta peruca. Brincalhão, o artista alimentava a crença popular.

Os dentes, pelo visto, se foram, mas o ‘Homem do Baú’ mantém boa parte dos cabelos.

Com informações do Terra